Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) Chi ha vinto la sfida sul futuro della? A contrapporsi nelle elezioni politiche di oggi erano i due fronti che promettono di portare il Paese in direzioni opposte: la sfera europea-occidentale o quella russa. I primi exit poll diffusi a seggi appena chiusi non sciolgono per il momento il dilemma. Le rilevazioni che fanno capo ai sondaggi condotti dai partiti dell’opposizione europeisti rivendicano infatti la, mentre quelli di una tvgovernativa lasciano intendere che il partito di governo “Sognono” abbia vinto con il 56,1% dei consensi. E i leader politici delle due fazioni già interpretano i due copioni opposti, lasciando presagire un post-quanto mai incerto e carico di