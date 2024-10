Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Lucca Comics & Games 2024

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sta per iniziare la manifestazione dedicata al fumetto e alla cultura pop più grande e partecipata d’Italia!BD, TacoToon; J-POPprendono parte all’edizionediin grande stile con una doppia postazione: il consueto stand NAP424 nel padiglione di Piazza Napoleone e un padiglione interamente dedicato a J-POPsul Baluardo San Donato ispirato alle atmosfere iconiche del Giappone tra konbini, la frenesia di neon di Akihabara, gli alberi di una foresta immersa nella tranquillità, photo opportunity e molto altro! All’interno del padiglione saranno inoltre presenti mostre dedicate a tre delle serie più seguite e amate del catalogo J-POP: L’estate in cui Hikaru è morto, DanDaDan, e Hirayasumi. Tantissimi gli ospiti e le novità che vedranno il loro debutto proprio in fiera.