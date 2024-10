Veleni e spacconate, ma Trump vede la Casa Bianca vicina (Di venerdì 25 ottobre 2024) Donald Trump tira la volata in vista delle elezioni. E come sempre non è silenzioso, non è discreto. Come un tuono che rotola su un paesaggio già devastato, il magnate della politica statunitense punta ancora una volta alla Casa Bianca. Ma questa volta il suo palcoscenico non è solo quello del populista carismatico che promette di “fare l’America di nuovo grande”. Ora Trump è il simbolo di qualcosa di più oscuro, qualcosa di più complesso. È il fulcro di accuse, polemiche, e una narrazione che abbraccia tanto il fascino del potere quanto il cinismo della corruzione morale. L’ex modella Stacey Williams ha recentemente sollevato un nuovo capitolo nelle accuse che perseguitano Trump, dichiarando che nel 1993 il magnate l’aveva molestata alla Trump Tower, in compagnia di Jeffrey Epstein. Lanotiziagiornale.it - Veleni e spacconate, ma Trump vede la Casa Bianca vicina Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Donaldtira la volata in vista delle elezioni. E come sempre non è silenzioso, non è discreto. Come un tuono che rotola su un paesaggio già devastato, il magnate della politica statunitense punta ancora una volta alla. Ma questa volta il suo palcoscenico non è solo quello del populista carismatico che promette di “fare l’America di nuovo grande”. Oraè il simbolo di qualcosa di più oscuro, qualcosa di più complesso. È il fulcro di accuse, polemiche, e una narrazione che abbraccia tanto il fascino del potere quanto il cinismo della corruzione morale. L’ex modella Stacey Williams ha recentemente sollevato un nuovo capitolo nelle accuse che perseguitano, dichiarando che nel 1993 il magnate l’aveva molestata allaTower, in compagnia di Jeffrey Epstein.

