Temptation, Federica a Stefano ufficializzano storia: foto e reazioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il confronto a Uomini e Donne con Alfonso D'Apice,Petagna ha deciso di venire allo scoperto insieme all'ex tentatore diIslandTediosi, con il quale ha avviato una conoscenza. Nel corso della puntata di ieri di UeD, (QUI quello che è successo)ha confermato di non voler tornare insieme ad Alfonso ed ha ammesso di aver iniziato a vedereal di fuori del programma. Il suo ex fidanzato, ovviamente, è rimasto molto male della cosa, specie per la rapidità con cui la giovane sembra essersi gettata alle spalle la loro relazione, tuttavia, non ha potuto fare a meno di farsene una ragione. Ad ogni modo, a distanza di meno di 24 ore dalla messa in onda della puntata,hanno pubblicato la loro primadi coppia su Instagram che, in men che non si dica, è divenuta virale.