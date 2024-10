LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Marquez un fulmine, alti e bassi per Bagnaia (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09 La nostra DIRETTA LIVE delle pre-qualifiche di MotoGP finisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per tutte le analisi. 11.08 La classifica delle pre-qualifiche: 1 93 Marc Marquez SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.165 24 26 330.2 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.275 23 27 0.110 0.110 338.53 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.327 24 24 0.162 0.052 337.54 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.360 20 22 0.195 0.033 335.4 5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.506 20 25 0.341 0.146 333.36 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.549 23 25 0.384 0.043 334.3 7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.602 25 25 0.437 0.053 336.4 8 73 Alex Marquez SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.613 23 24 0.448 0.011 330. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Marquez un fulmine, alti e bassi per Bagnaia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.09 La nostradelle pre-qualifiche difinisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per tutte le analisi. 11.08 La classifica delle pre-qualifiche: 1 93 MarcSPA Gresini RacingDUCATI 1’29.165 24 26 330.2 2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.275 23 27 0.110 0.110 338.53 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.327 24 24 0.162 0.052 337.54 1 FrancescoITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.360 20 22 0.195 0.033 335.4 5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.506 20 25 0.341 0.146 333.36 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.549 23 25 0.384 0.043 334.3 7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.602 25 25 0.437 0.053 336.4 8 73 AlexSPA Gresini RacingDUCATI 1’29.613 23 24 0.448 0.011 330.

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : cominciano le pre-qualifiche! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01 Un’ora a disposizione dei piloti con l’obiettivo di centrare la top 10 per partire direttamente dal Q2 domani. 10.00 BANDIERA VERDE! Cominciano le pre-qualifiche a Buriram. 9.56 Tutto pronto per ... (Oasport.it)