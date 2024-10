Lanotiziagiornale.it - La beffa del Canone Rai: il tributo torna a 90 euro e le Tv private ringraziano

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il taglio promesso delRai per il 2025 non ci sarà. Nonostante le rassicurazioni, la nuova legge di Bilancio ha lasciato da parte la misura che doveva ridurre ilda 90 a 70, come era stato previsto per il solo 2024. Lo schema è chiaro: da una parte si assicura un “regalo” alle famiglie per addolcire il quadro dei rincari; dall’altra, senza clamore, si lascia decadere il beneficio, rientrando nei ranghi del solito bilancio statale. Ma chi beneficerà del mancato taglio? Il dietrofront sul taglio del: una promessa a metà In prima fila c’è Mediaset, il gigante mediatico della famiglia Berlusconi: ila 90è la migliore garanzia che i tetti pubblicitari imposti alla Rai non verranno ritoccati al rialzo – con tutto ciò che ne deriverebbe in termini di concorrenza – per compensare un’eventuale riduzione del sostegno pubblico.