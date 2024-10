Dragon Age: The Veilguard si mostra nel final trailer prima del lancio (Di venerdì 25 ottobre 2024) BioWare e EA hanno pubblicato un ultimo trailer dedicato a Dragon Age: The Veilguard, l’atteso seguito della saga di Dragon Age. In questo nuovo filmato, mix di gameplay e cutscenes, vediamo demoni, Prole Oscura e draghi corrotti, mentre Rook e i suoi compagni devono compiere delle difficili scelte. Il destino del Thedas sarà presto nelle mani dei giocatori, più precisamente il 31 ottobre, e la grande sfida contro gli Dei cambierà radicalmente le sorti di tutto il mondo. Vi ricordiamo, inoltre, che tutti coloro che preordineranno Dragon Age: The Veilguard riceveranno una speciale Armatura del Sangue di Drago cosmetica per tutte e tre le classi. L'articolo Dragon Age: The Veilguard si mostra nel final trailer prima del lancio proviene da NerdPool. Nerdpool.it - Dragon Age: The Veilguard si mostra nel final trailer prima del lancio Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) BioWare e EA hanno pubblicato un ultimodedicato aAge: The, l’atteso seguito della saga diAge. In questo nuovo filmato, mix di gameplay e cutscenes, vediamo demoni, Prole Oscura e draghi corrotti, mentre Rook e i suoi compagni devono compiere delle difficili scelte. Il destino del Thedas sarà presto nelle mani dei giocatori, più precisamente il 31 ottobre, e la grande sfida contro gli Dei cambierà radicalmente le sorti di tutto il mondo. Vi ricordiamo, inoltre, che tutti coloro che preordinerannoAge: Thericeveranno una speciale Armatura del Sangue di Drago cosmetica per tutte e tre le classi. L'articoloAge: Thesineldelproviene da NerdPool.

