Dopo Sangiuliano arriva Crozza nei panni del ministro Giuli: «Sono l'ammorbi-destra» – Il video (Di venerdì 25 ottobre 2024) Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, veste i panni del ministro Alessandro Giuli, preoccupato per le dimissioni del capo di gabinetto, Francesco Spano, a causa delle anticipazioni della prossima puntata di Report. «Non ce la faccio, se lei pensa che io appena arrivato al Ministero della Cultura, fresco, idratato, liquido il mio capo di gabinetto Spano, forse più fluido che idratato me l'hanno liofilizzato! Devo preoccuparmi? Devo aver paura? A tal proposito viene in mio soccorso l'espansione pixelistica iper-dazoniana dello scontro undicizzante tra la cultura foro-imperiale e il brunelleschi-onismo arnico: mi guarderò Fiorentina – Roma su DAZN mentre su Rai3, Report, potrebbe desertificarmi la carriera».

