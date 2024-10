Calciomercato.it - Bologna-Milan ad Empoli, è lotta contro il tempo: la situazione | CM.IT

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il no del Comune di, la Lega Serie A sta cercando nuove soluzioni per l’indi campionato: le ultime sullaIl sindaco del capoluogo emiliano ha chiuso le porte del Dall’Ara per la sfida tra. Il quartiere che ospita l’impianto è tra quelli messi peggio a causa del male dei problemi legati all’alluvione. Matteo Lepore è stato chiarissimo: “Credo che in questo momento non possiamo pensare alla partita di calcio e a tutto ciò che l’organizzazione comporta”.al Castellani, tutti gli aggiornamenti (LaPresse) Calciomercato.itMa per la Lega Serie A, questo match è importante che si gioca entro il weekend. Le ragioni sono molteplici, dettate anche dal calendario fitto di, entrambi impegnati in Champions League. E da quest’anno, la competizione europea prevede anche due partite in più.