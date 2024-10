Lanazione.it - Orlando rilancia sul porto: "Uffici rallentati dal caso Toti. Situazione da sbloccare subito"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) di Roberta Della Maggesa LA SPEZIA, le due commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno dato l’ok al leghista Lorenzo Viviani sulla candidatura a guida del Parco delle Cinque Terre. Se diventasse presidente, darebbe l’intesa? "No, non la darei, perché penso che sia un errore utilizzare le istituzioni per risolvere comprensibili problemi politici. Credo che per posizioni di questo calibro servano persone con esperienza nella gestione di specifici temi e di determinate aree. Analogo ragionamento va fatto sulle Autorità portuali. Si tratta di enti che non possono e non devono essere utilizzati strumentalmente per colmare situazioni di assenza di ruolo. Non mi risulta, tra l’altro, che Viviani si sia mai occupato di questioni ambientali: non le ha seguite neanche nel corso della sua attività parlamentare.