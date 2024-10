Netflix perde spettatori in Italia. Li guadagnano Prime Video e Disney+ (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sembra che chi non guarda Netflix si divida tra Prime Video, Disney+ e Now. Il calo di Netflix è iniziato nel 2022 Dday.it - Netflix perde spettatori in Italia. Li guadagnano Prime Video e Disney+ Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sembra che chi non guardasi divida trae Now. Il calo diè iniziato nel 2022

Cent'anni di solitudine : le prime foto dell'adattamento di Netflix del classico di Gabriel García Márquez - La serie basata sul romanzo classico è considerata la più grande mai realizzata in Colombia. Il libro di García Márquez è stato pubblicato per la prima volta nel 1967, ha venduto oltre 50 milioni di copie ed è stato tradotto in più di 40 lingue. Le immagini della prima stagione di Cent'anni di solitudine rivelano l'atmosfera dell'atteso adattamento del capolavoro del realismo magico di Gabriel García Márquez. (Movieplayer.it)

Streaming in Italia : Netflix - Prime Video e Disney+ tra le piattaforme più amate - . Anche Disney+, tuttavia, sembra guadagnare terreno avvicinandosi progressivamente ai due principali competitor. Un ultimo dato di rilievo riguarda l’andamento delle piattaforme streaming locali, come RayPlay in Italia, Canal+ in Francia e Filmin in Spagna: sono tutte caratterizzate da una crescita lenta ma costante, acquisendo fette di pubblico sempre maggiori. (Tpi.it)