Morti lavoroCgil-Cisl | vera prevenzione

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 13.18 "Il problema non è solo inasprire le pene, ma prevenire ed evitare che ci siano persone che muoiono sul lavoro". Su questo "non si sta investendo a sufficienza,anzi si stanno facendo provvedimenti in modo burocratico che non cambiano assolutamente niente". Così Landini,Cgil,commentando i 2e i feriti di ieri alla Toyota. "Ormai c'è una media di 3al giorno"denuncia Per il leaderSbarra,"la battaglia per la sicurezza sul lavoro è solo all' inizio. Ogni morto sul lavoro è una sconfitta per tutti".