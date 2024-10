Laprimapagina.it - “Marcio” è il nuovo singolo di Par Ty

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Da venerdì 25 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi PAR TY per Kimura. “” è un brano che esplora la dualità tra successo e fallimento, tra fiducia e delusione, con una profondità che riflette una crescita personale e artistica dell’artista. È molto più di una semplice traccia: è un’esperienza musicale intensa che unisce tecnicismi raffinati e narrazione emotiva, incarnando perfettamente l’essenza del rap. In questo pezzo, l’artista dimostra una padronanza assoluta del flow e delle rime, fondendo liriche taglienti con un’atmosfera nostalgica e introspettiva. Il beat rage incalzante e travolgente spinge l’ascoltatore a non restare mai fermo, mentre il testo si snoda attraverso tematiche complesse come l’ego, il successo, il tradimento e la disillusione.