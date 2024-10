Alluvione Castelfiorentino sindaca | Causata da mancanza arginature di competenza Regione

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Francesca Giannì: “dadi, scoppia il caso politico dopo l’esondazione dell’Elsa che nei giorni 17 e 18 ottobre scorsi ha messo in ginocchio la città toscana.sta provvedendo a distribuzione sacchi di sabbia con allerta meteo arancione giovedì 24 ottobre in buona parte della Toscana.Francesca Giannì: “Mentre i lavori sullecontinuano giorno e notte da parte diToscana, in via precauzionale la nostra amministrazione ha messo in produzione e iniziato a stoccare, congiuntamente alla Protezione Civile Empolese Valdelsa, i sacchini di sabbia che saranno distribuiti per tutelare i punti di maggiore rischio in base alle attuali previsioni meteo”.