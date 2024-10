Violenza sessuale su figlia minorenne e botte ai familiari, arrestato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Violenza sessuale ai danni della figlia minorenne e maltrattamenti agli altri familiari: in carcere 40enne napoletano. La polizia ha dato esecuzione, in provincia di Reggio Emilia, all’Ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo pluripregiudicato, ritenuto gravemente indiziato dei reati continuati e aggravati di Violenza sessuale nei confronti della Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) –ai danni dellae maltrattamenti agli altri: in carcere 40enne napoletano. La polizia ha dato esecuzione, in provincia di Reggio Emilia, all’Ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo pluripregiudicato, ritenuto gravemente indiziato dei reati continuati e aggravati dinei confronti della

