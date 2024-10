Ilfattoquotidiano.it - “Trasimeno per Tutti”: un nuovo modello di turismo accessibile e inclusivo nel cuore dell’Umbria

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Immaginate un luogo dove la bellezza del paesaggio si fonde con l’accessibilità per, dove le barriere architettoniche e sensoriali scompaiono, e ogni visitatore può vivere un’esperienza turistica completa e appagante. È questo l’obiettivo di “per”, un progetto innovativo che mira a rendere il Lagoundi, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il progetto, presentato al TTG di Rimini, è il frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto attivamente i soggetti economici, sociali e istituzionali del territorio: “Abbiamo lavorato insieme per valutare l’accessibilità delle principali attrazioni e dei servizi turistici, come trasporti e banche, e per garantire l’uso di applicazioni multilingua e accessibili”, spiegano gli organizzatori.