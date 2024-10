Ildifforme.it - Spano si dimette da capo gabinetto del ministro della Cultura, Giuli: “Ha subito una mostrificazione”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante" ha dichiarato ilnella lettera inviata alper annunciare le sue dimissioni L'articolosidadel: “Hauna” proviene da Il Difforme.