Sorpresa Mourinho: lo Special One annuncia il clamoroso ritorno (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sulla panchina del Fenerbahce dopo la sua esperienza alla Roma, José Mourinho sembra avere le idee chiare sul futuro Dallo scorso luglio, José Mourinho siede sulla panchina del Fenerbahce, tra le più importanti compagini turche insieme al Galatasaray. Il tecnico ex Roma pensa già al futuro. José Mourinho (LaPresse) – Calciomercato.itSulla panchina del del Fenerbahce dallo scorso luglio, finora José Mourinho ha guidato la compagine turca in quattordici partite ufficiali tra campionato turco, preliminari di Champions League e fase iniziale di Europa League. Il tecnico portoghese finora ha mantenuto una media di due punti a partita, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, con un bilancio positivo di ventinove gol fatti e sedici subiti, uscendo però dalla Champions League dopo aver perso col risultato di 2-1 contro i francesi del Lille. Calciomercato.it - Sorpresa Mourinho: lo Special One annuncia il clamoroso ritorno Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sulla panchina del Fenerbahce dopo la sua esperienza alla Roma, Josésembra avere le idee chiare sul futuro Dallo scorso luglio, Josésiede sulla panchina del Fenerbahce, tra le più importanti compagini turche insieme al Galatasaray. Il tecnico ex Roma pensa già al futuro. José(LaPresse) – Calciomercato.itSulla panchina del del Fenerbahce dallo scorso luglio, finora Joséha guidato la compagine turca in quattordici partite ufficiali tra campionato turco, preliminari di Champions League e fase iniziale di Europa League. Il tecnico portoghese finora ha mantenuto una media di due punti a partita, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, con un bilancio positivo di ventinove gol fatti e sedici subiti, uscendo però dalla Champions League dopo aver perso col risultato di 2-1 contro i francesi del Lille.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mourinho e la battuta sul Manchester United: "Se sanzionano il City…" - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fenerbahce-Manchester United, José Mourinho ha parlato della sua ex squadra e in particolare della stagione 2017/18, quando i Reds Devils arrivarono ... (corrieredellosport.it)

Campionato 2018 vinto dopo la sentenza: l’annuncio dell’ex Mou - Gli devono dei bonus, qualora dovessero vincere il titolo sotto sentenza della Federazione. Scatenato Mourinho in conferenza stampa, che ha così spiegato quella che è la situazione che lo riguarda in ... (calciomercatoweb.it)

Alla fine arriva (anche) Nesta: i campioni del mondo 2006 che da mister hanno vinto almeno una gara in A - Con il primo successo del suo Monza l’ex difensore diventa l’ottavo giocatore di quell’Italia a cogliere per la prima volta tre punti su una panchina ... (passionedelcalcio.it)