Nuova terapia per il linfoma mantellare: pirtobrutinib approvato in Italia con rimborsabilità garantita (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Agenzia Italiana del Farmaco ha recentemente approvato la rimborsabilità di pirtobrutinib, una Nuova terapia mirata indirizzata a pazienti adulti affetti da linfoma mantellare recidivato o refrattario. Questa molecola è la prima nel suo genere a essere un inibitore di Btk reversibile, aprendo nuove prospettive nel trattamento della malattia. I risultati dello studio clinico Bruin hanno mostrato una risposta globale nel 56,7% dei pazienti trattati, evidenziando la potenziale efficacia di questa opzione terapeutica. I dettagli di questa innovazione sono stati presentati in una conferenza stampa tenutasi a Roma. Cosa è il linfoma mantellare e come si manifesta Il linfoma mantellare è un tumore del sangue che origina nei linfonodi e proviene dai linfociti B.

