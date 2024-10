Lanazione.it - “Negligenza spaziale”. Seminario della Clinica Riabilitazione Toscana

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Laha dedicato unalla “”, una sindrome neuropsicologica causata dall'ictus e che impedisce al paziente di percepire oggetti e realtà che sono collocati in un campo visivo che di solito è quello opposto alla parte che ha subito la lesione. Per semplificare il concetto, il paziente sa che il libro ha anche una pagina sinistra (o destra) ma non riesce a percepirla. La CRT, nell'ambito delle sue relazioni internazionali, collabora quindi con l'Università di Umea, in Svezia per la messa a punto di un sistema digitalizzato per la valutazione neuropsicologica dei pazienti.