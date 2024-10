Fiavet ottiene la revoca della politica “zero commission” da Air Tahiti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Fiavet Confcommercio ha conseguito un importante successo nella sua crociata contro la politica di “zero commission” e, grazie a un confronto aperto con Air Tahiti, ha ottenuto la revoca della misura che prevedeva commissioni azzerate per gli agenti di viaggio in Italia. Questo risultato non solo avvantaggia i membri della federazione, ma ricalca anche la recente vittoria ottenuta contro Lufthansa, rendendo più equo il mercato delle agenzie di viaggio e tour operator nel Paese. Origini della controversia sulla commissione Il tema centrale della controversia si concentra sull’intermediazione nella vendita di biglietti aerei, che, secondo le normative vigenti e le Reso Iata, è un’attività che richiede compenso. Gaeta.it - Fiavet ottiene la revoca della politica “zero commission” da Air Tahiti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterConfcommercio ha conseguito un importante successo nella sua crociata contro ladi “” e, grazie a un confronto aperto con Air, ha ottenuto lamisura che prevedevai azzerate per gli agenti di viaggio in Italia. Questo risultato non solo avvantaggia i membrifederazione, ma ricalca anche la recente vittoria ottenuta contro Lufthansa, rendendo più equo il mercato delle agenzie di viaggio e tour operator nel Paese. Originicontroversia sullae Il tema centralecontroversia si concentra sull’intermediazione nella vendita di biglietti aerei, che, secondo le normative vigenti e le Reso Iata, è un’attività che richiede compenso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Toti - le prime dichiarazioni ai giornalisti dopo la revoca dei domiciliari : “Messa in discussione l’autonomia della politica” - “Io credo che mai come adesso e mai come in quest’occasione i problemi della giustizia e della politica si siano intersecati in questa vicenda, e mi auguro che alla politica sia molto chiaro che quello che a Genova fa parte degli atti di accusa è ... (Ilfattoquotidiano.it)

Toti è tornato libero : dopo 80 giorni accolta la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Il legale : «Potrà fare tutto - anche politica» - L'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è tornato libero. Dopo oltre 80 giorni, il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta di revoca degli... (Ilmessaggero.it)