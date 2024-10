Eurocup | Trento riesce nell’impresa Tel Aviv battuta 79-73

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)batte Tel79-73 nella partita valida per la quinta giornata del girone A di2024/2025. Sulla carta la formazione italiana era data come sfavorita, ma gli uomini di coach Galbiati hanno dimostrato sin da subito coraggio e voglia di vincere, mettendo in difficoltà gli avversari per tutto il match. Telinterrompe la propria striscia di imbattibilità, dopo aver conquistato quattro successi nel corso delle prime quattro partite. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTOscende in campo con grande grinta e si porta subito in vantaggio. La squadra di coach Galbiati lavora bene in attacco e rimane solida anche in fase difensiva, concedendo solo poche opportunità agli avversari. Telsi trova spesso in lunetta, ma fatica a mandare la palla all’interno del canestro, rimanendo all’inseguimento per tutto il parziale.