Champions League Young Boys-Inter 0-1

22.56 Con un gol al 93' di Thuram l'Inter passa a Berna in casa dello Young Boys (0-1). Nerazzurri a quota 7 punti. Gara più complicata del previsto per i nerazzurri che faticano sul campo sintetico.Pavard salva su Virginius,Sommer para su Lakomy. Grande chance per Bisseck,Von Ballmoos respinge di piede.Nel 2° tempo subito rigore per l'Inter:Hadjam atterra Dumfries, ma Arnautovic si fa ipnotizzare da Von Ballmoos (48').Il palo salva Sommer su tiro di Monteiro (60').E in pieno recupero arriva il gol decisivo di Thuram su cross di Dimarco.

Young Boys-Inter 0-1, le pagelle: Thuram, zampata da bomber. Serataccia per Arnautovic, Carlos Augusto ko - SOMMER 6,5 Suo il primo intervento della partita, su un destro di Hadjam, smanacciato in angolo e in controllo. La paratona la piazza su un’incornata velenosa di Lakomy, respinta a ... (leggo.it)