Allarme rosso per il clima: Roma e Milano pagano il prezzo più alto

Recentemente i dati relativi al clima hanno riportato diverse cambiamenti soprattutto per quanto riguarda le temperature. In particolare in Italia, Roma e Milano sono le due zone più interessate. Secondo l'agenzia di statistica Istat, esse sono le città con le temperature più alte negli ultimi 50 anni.

Allarme clima Roma

La Capitale italiana è la protagonista del cambiamento climatico. Roma, infatti, ha riscontrato maggiori anomalie climatiche nel 2022, con temperature rispettivamente di 2,7 gradi e 2,5 gradi in più. Sono questi i dati riportati dall'Istat.

Inoltre, il 2022 sarebbe stato l'anno più secco per Roma dopo il 1971, con precipitazioni medie di 576 millimetri (22,68 pollici). Anche nel 2007 c'è stata meno pioggia.

