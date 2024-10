Young Boys-Inter, 3ª giornata Champions League: dove vederla in diretta TV e streaming (Di martedì 22 ottobre 2024) Young Boys-Inter è la terza partita di UEFA Champions League per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca mercoledì 23 ottobre Stadio Wankdorf: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it. Partita in programma Young Boys-Inter, terza giornata di UEFA Champions League 2024-2025. dove e quando si gioca Young Boys-Inter Stadio Wankdorf, mercoledì 23 ottobre alle ore 21.00. Come seguire Young Boys-Inter IN diretta Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la diretta con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News. Inter-news.it - Young Boys-Inter, 3ª giornata Champions League: dove vederla in diretta TV e streaming Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024)è la terza partita di UEFAper la squadra di Inzaghi: scopri come einTV e live. Si gioca mercoledì 23 ottobre Stadio Wankdorf: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, terzadi UEFA2024-2025.e quando si giocaStadio Wankdorf, mercoledì 23 ottobre alle ore 21.00. Come seguireINSe ti chiedima non puoi né inTV né in LIVE, seguila su-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito lacon tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su-News.

Young Boys - Magnin : “Inter squadra incredibile - leader in Europa” - Così il tecnico dello Young Boys, Joel Magnin, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. The post Young Boys, Magnin: “Inter squadra incredibile, leader in Europa” appeared first on SportFace. È una squadra leader in Europa, ma noi saremo uniti e ci crederemo. (Sportface.it)

Young Boys-Inter - parla Athekame : «Loro grande squadra - ma vogliamo vincere» - Abbiamo un sacco di qualità, siamo ambiziosi in questo match. Quando entro in un campo di calcio, lo faccio sempre con l’intenzione di vincere la partita». Ora l’obiettivo è quello di confermare il buon periodo attuale, caratterizzato da sole vittorie dopo il derby perso contro il Milan per 1-2, con un successo che possa essere di buon auspicio per il match di cartello contro la Juventus di ... (Inter-news.it)

LIVE – Magnin e Benito in conferenza stampa alla vigilia di Young Boys-Inter - Con lui anche Loris Benito. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12. Con lui pure Benito. Alle 17. 00 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Joel Magnin. 20. Magnin e Benito protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Young Boys-Inter. (Inter-news.it)