Verso Milan-Club Brugge Rafael Leao torna titolare e insegue il goal perduto Il dato

(Di martedì 22 ottobre 2024) Paulo Fonseca concede un’opportunità adal primo minuto in: l’attaccante portoghesela rete perduta. I numeri. Paulo Fonseca schiererà il proprio numero dieci dal primo minuto in occasione della terza giornata di Champions League contro il, dopo averlo lasciato in panchina novanta minuti contro l’Udinese. L’attaccante portoghese vorrà sfruttare l’occasione cercando di dare il proprio contributo all’obiettivo comune della squadra: raggiungere la prima vittoria stagionale nella massima competizione europea. Un risultato che sarebbe fondamentale per ridare fiducia all’ambiente dopo gli zeri punti raccolti nelle prime due giornate.