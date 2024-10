Ucraina: Zelensky, negoziati pace dipendono da risultato elezioni Usa (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (LaPresse) – La disponibilità della Russia a negoziare per la pace in Ucraina “secondo me dipende innanzitutto dalle elezioni negli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti, come riporta Rbc-Ukraine. “Penso che osserveranno la politica degli Stati Uniti su questo tema”, ha aggiunto, “e gli Stati Uniti dimostreranno la loro politica molto rapidamente, dopo le elezioni”. Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, negoziati pace dipendono da risultato elezioni Usa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Milano, 22 ott. (LaPresse) – La disponibilità della Russia a negoziare per lain“secondo me dipende innanzitutto dallenegli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrparlando ai giornalisti, come riporta Rbc-Ukraine. “Penso che osserveranno la politica degli Stati Uniti su questo tema”, ha aggiunto, “e gli Stati Uniti dimostreranno la loro politica molto rapidamente, dopo le”.

