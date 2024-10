Salute, D’Ambrosi (Teatro Patologico): “In manicomio ho capito l’importanza del teatro” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il teatro Patologico nasce dopo un'esperienza che ho fatto all'interno del manicomio 'Paolo Lupini' di Milano. Ho capito e deciso che bisognava raccontare la storia di questi ultimi". Così all'Adnkronos Salute Dario D'Ambrosi, fondatore, ideatore e presidente teatro Patologico, durante lo spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del L'articolo Salute, D’Ambrosi (teatro Patologico): “In manicomio ho capito l’importanza del teatro” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ilnasce dopo un'esperienza che ho fatto all'interno del'Paolo Lupini' di Milano. Hoe deciso che bisognava raccontare la storia di questi ultimi". Così all'AdnkronosDario D'Ambrosi, fondatore, ideatore e presidente, durante lo spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del L'articolo): “Inhodel” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

