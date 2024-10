Liberoquotidiano.it - Salute, D'Ambrosi (Teatro Patologico): "In manicomio ho capito l'importanza del teatro"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Ilnasce dopo un'esperienza che ho fatto all'interno del'Paolo Lupini' di Milano. Hoe deciso che bisognava raccontare la storia di questi ultimi". Così all'AdnkronosDario D', fondatore, ideatore e presidente, durante lo spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del, oggi e domani alParioli di Roma. "Ilè importante per le persone che devono lavorare sulla propriamentale - spiega D'- perché ilè quella funzione, quell'esercizio dove metti in gioco le tue emozioni e quando lo fai capisci esattamente il tuo stato di malattia,, e nel momento che tu sai che cosa veramente ti senti, riesci anche a gestirlo e non c'è niente meglio del