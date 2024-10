Milan-Bruges 3-1: il tabellino (Di martedì 22 ottobre 2024) Milan-Club Brugge 3-1 Marcatori: 34` pt Pulisic (Mil), 6` st Sabbe (Bru), 15`, 27` st Reijnders (Mil) Assist: 6` st Vetslen (Bru), 15` st Ok Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)-Club Brugge 3-1 Marcatori: 34` pt Pulisic (Mil), 6` st Sabbe (Bru), 15`, 27` st Reijnders (Mil) Assist: 6` st Vetslen (Bru), 15` st Ok

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe.  Inizio […]. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il Bruges a quota tre punti. (Adnkronos) – Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. (Periodicodaily.com)

Milan trionfa contro il Bruges : 3-1 nel match di Champions League a San Siro - L’importanza della vittoria per il Milan Questa vittoria ha non solo consolidato la posizione del Milan nel girone, ma ha anche rafforzato la morale della squadra. Nonostante il vantaggio del Milan, il Bruges non si è dato per vinto. Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Video Gol Milan-Bruges 3-1 - highlights e sintesi - Dopo la sofferta vittoria in campionato contro l’Udinese, il Milan vuole trovare i primi tre punti in Champions League, provando a battere il Bruges. Gli ospiti partono fortissimo e al 2’ hanno la prima occasione con Tzolis che si presenta davanti a Maignan e tira, ma il portiere francese... (Milanotoday.it)