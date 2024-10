Javier Martinez su Shaila: “Senza microfono mi ha chiesto di negare fino alla morte” (Di martedì 22 ottobre 2024) Javier Martinez oggi pomeriggio è tornato a parlare di Shaila Gatta svelando quello che realmente pensa della gieffina. Analizzando il suo comportamento, l’argentino ha dichiarato che secondo lui lei ha giocato a fare il triangolo con Lorenzo Spolverato semplicemente per stare al centro della puntata e delle clip. “Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni. Però Senza microfono, sempre sotto le coperte, mi ha detto ‘mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati’. A lei serviva tenere in piedi il triangolo con Lorenzo. Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Yulia e Giglio e lei questo se n’è accorta. Biccy.it - Javier Martinez su Shaila: “Senza microfono mi ha chiesto di negare fino alla morte” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 22 ottobre 2024)oggi pomeriggio è tornato a parlare diGatta svelando quello che realmente pensa della gieffina. Analizzando il suo comportamento, l’argentino ha dichiarato che secondo lui lei ha giocato a fare il triangolo con Lorenzo Spolverato semplicemente per stare al centro della puntata e delle clip. “Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni. Però, sempre sotto le coperte, mi ha detto ‘mi raccomando neghiamofine di esserci baciati’. A lei serviva tenere in piedi il triangolo con Lorenzo. Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Yulia e Giglio e lei questo se n’è accorta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Javier Martinez deluso da Shaila : “Mi sono sentito preso in giro” - poi svela cosa è successo sotto le coperte - ” E ancora: “Le ho detto ‘mi fido di te’. In puntata ero a tanto così da dirlo, poi lei avrebbe negato”. Dopo la puntata il gieffino si è lasciato andare ad un lungo sfogo con le Non è la Rai e Jessica Morlacchi. Però mi sono rotto le scatole ora parlo. Però ripeto, lei mi diceva che non voleva farlo sapere. (Bollicinevip.com)

Grande Fratello - il web contro Shaila Gatta : “Falsa e manipolatrice”. Cosa è successo con Javier Martinez - Le chiedevo se vedeva Lorenzo Spolverato come un amico e lei mi diceva di sì. Aveva anche parlato del rapporto con il pallavolista con gli altri compagni di avventura confessando che in lei stava nascendo un sentimento forte. Le confessione ha lasciato senza parole il web. Certe cose non si fanno”, ha concluso il pallavolista. (Dailyshowmagazine.com)

Grande Fratello - Javier Martinez mette nei guai Shaila Gatta e svela il suo inganno! - Dopo le dichiarazioni di Shaila Gatta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Javier Martinez si sfoga e smaschera l’ex Velina di Striscia la Notizia. Ecco cosa ha detto. (Comingsoon.it)