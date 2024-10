Ilfogliettone.it - Decreto migranti oscura la manovra: Meloni costretta a rinviare conferenza stampa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il governo guidato da Giorgiasi apprestava a celebrare un importante traguardo: il secondo anniversario del suo insediamento, avvenuto il 22 ottobre 2022, data che ha segnato l'inizio del primo esecutivo italiano guidato da una donna. Tuttavia, una serie di eventi ha messo in ombra questa ricorrenza, a partire dal rinvio dellaprevista per oggi alle 9.30, in cui la presidente del Consiglio avrebbe dovuto presentare i dettagli della nuovaeconomica.Questo rinvio ha suscitato un certo disappunto, considerato che lo stesso esecutivo aveva preparato un ampio documento di quasi 60 pagine, corredato da slides, per illustrare i risultati raggiunti nei due anni di governo.