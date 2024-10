Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, Santangelo: “Dalla Regione pieno sostegno al Comune (Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara - “Su mia proposta, la Giunta Regionale ha deliberato di aderire al Comitato per Pescara Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, impegnandosi a dare il pieno sostegno al Comune della città abruzzese candidata, il cui progetto risulta essere tra i primi cinque finalisti”. Lo annuncia l’assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, e aggiunge: “La candidatura di Pescara è un’importante occasione per valorizzare la capacità progettuale del territorio abruzzese nella promozione dell’arte contemporanea e per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’intera Regione. Abruzzo24ore.tv - Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, Santangelo: “Dalla Regione pieno sostegno al Comune Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara - “Su mia proposta, la Giunta Regionale ha deliberato di aderire al Comitato per Pescara, impegnandosi a dare ilaldella città abruzzese candidata, il cui progetto risulta essere tra i primi cinque finalisti”. Lo annuncia l’assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo dellaAbruzzo, Roberto, e aggiunge: “La candidatura di Pescara è un’importante occasione per valorizzare la capacità progettuale del territorio abruzzese nella promozionee per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’intera

