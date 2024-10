Quifinanza.it - Borse europee attese in leggero calo, a Piazza Affari Fitch boccia Stellantis

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lesi avviano verso un’apertura in: i future sull’EuroStoxx50 segnano -0,28%, mentre quelli sul Ftse Mib scendono dello 0,24%. Più marcata la flessione per il Cac 40 di Parigi (-0,39%) e il Ftse 100 di Londra (-0,47%), mentre il Dax di Francoforte limita le perdite a -0,11%. Con pochi dati macroeconomici in agenda, l’attenzione degli investitori resta focalizzata sulla stagione delle trimestrali, già avviata negli Stati Uniti e pronta a entrare nel vivo in Europa. Sul listino milanese, riflettori puntati sudopo cheha rivisto l’outlook da positivo a negativo, mantenendo il rating a lungo termine BBB+. Per quanto riguarda il settore bancario, Intesa Sanpaolo ha completato venerdì scorso il piano di buyback da 1,7 miliardi di euro, avviato il 3 giugno, acquistando il 2,62% del capitale sociale a un prezzo medio di 3,5481 euro per azione.