Young Boys-Inter Primavera, UEFA Youth League: l'arbitro della partita

Mercoledì alle ore 14 l'Inter Primavera gioca in Svizzera contro lo Young Boys per la terza giornata di UEFA Youth League: l'Intera designazione arbitrale.

ARBITRO Young Boys-Inter Primavera (mercoledì 23 ottobre ore 14)
Arbitro: Tom Owen (Galles).
Assistenti arbitrali: Ian David Bird (Galles), Connor Philip John Thomas (Galles).
Quarto uomo: Hüseyin Sanli (Svizzera).

Young Boys-Inter - tante conferme per gli elvetici. La probabile formazione - ATTENZIONE – In vista della partita di mercoledì sera a Berna, in casa Young Boys si ragiona a come fermare i nerazzurri dopo il trittico positivo che gli uomini di Simone Inzaghi hanno avuto in Serie A. Sulla trequarti invece, confermato Filip Ugrinic. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il tecnico Joel Magnin sta valutando di confermare la formazione vista contro il Lucerna che ha ... (Inter-news.it)

VIDEO – Inter vincente a Roma - ora lo Young Boys! | Inter NOS con Rossi - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . it! L’appuntamento fisso in video di ogni settimana il lunedì alle 18. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e da ultima novità di queste settimane WhatsApp (iscriviti al nuovo canale). (Inter-news.it)

Young Boys-Inter - domani la partenza. Inzaghi chiede gli straordinari - Insieme a lui, spazio a Davide Frattesi che scalpita da settimane e confermato anche Nicolò Barella a centrocampo. Simone Inzaghi chiede ai suoi giocatori lo straordinario in vista della sfida di mercoledì contro lo Young Boys in Champions League. L’Inter partirà nella giornata di domani con il solito iter. (Inter-news.it)