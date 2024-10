Zonawrestling.net - WWE: Si starebbe pianificando un’apparizionedi Undertaker a NXT nelle prossime settimane

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è una vera e propria leggenda del wrestling e nel corso della sua trentennale carriera è riuscito a vincere tutto quello che la WWE aveva da offrire. Dopo il suo ritiro, avvenuto a novembre del 2020, Taker aveva dimostrato la volontà di aiutare i giovani talenti al Performance Center, centro di riferimento per le superstar della compagnia, in particolare quelle di NXT: proprio lo scorso anno, il Becchino fece un’apparizione nello show di Orlando e la cosa potrebbe ripetersi tra pochi giorni. Stando a quanto riportato da PWInsider, nella giornata di oggi, all’interno del Performance Center si sarebbe discusso di una possibile apparizione dinell’episodio di NXT del 30 ottobre, sebbene non sia stato specificato quale sarà il suo ruolo. L’episodio di riferimento sarà il primo show dopo Halloween Havoc, PLE che si terrà il prossimo 27 ottobre.