Verme Loa loa trovato nell’occhio di uomo a Padova | Sentivo qualcosa muoversi

I medici dell'ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova, hanno trovato e rimosso un Verme adulto del parassita Loa loa da un occhio di un uomo originario del Camerun. Si tratta di un parassita presente soprattutto nelle foreste pluviali dell'Africa occidentale e centrale, ma è raro a latitudini più alte.

