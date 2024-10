Agi.it - Truffa le suore per comprarsi la moto, volontario indagato

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Denunciato unpalermitano accusato di unada 200 mila euro ai danni di un istituto religioso femminile per il quale collaborava. Sono stati i finanzieri del Comando provinciale, coordinati dalla procura di Palermo, ad accertare le responsabilità dell'uomo. In particolare, i militari del 2 Nucleo Operativo metropolitano, hanno verificato come l'uomo, approfittando del ruolo di persona di fiducia della direttrice della comunità die in qualità dinella casa di riposo collegata, avesse nel tempo ricevuto denaro dalla congregazione per affrontare e risolvere problematiche di varia natura inerenti alla gestione materiale e finanziaria della casa di riposo, utilizzandolo invece per fini personali. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri si sarebbe appropriato delle somme senza provvedere a quanto dovuto.