Nuova bretella ferroviaria tra Pescara e L’Aquila: avvio del servizio previsto per dicembre 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il progetto della bretella ferroviaria sulla linea Pescara-L’Aquila sta ormai entrando nella sua fase finale, con l’attivazione dell’esercizio ferroviario programmata per la metà di dicembre 2024. A confermare le tempistiche è Andrea Borgia, parte della direzione investimenti di Rete ferroviaria Italiana, durante un recente annuncio riguardo i lavori in corso. Questa infrastruttura è di fondamentale importanza per migliorare la mobilità nella regione, non solo accorciando i tempi di percorrenza, ma anche aumentando l’accessibilità alle due città. Dettagli sull’opera infrastrutturale L’opera, del valore di 12 milioni di euro, prevede la creazione di una Nuova fermata situata nella località Santa Rufina, a circa tre chilometri dalla stazione centrale di Sulmona. Gaeta.it - Nuova bretella ferroviaria tra Pescara e L’Aquila: avvio del servizio previsto per dicembre 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il progetto dellasulla lineasta ormai entrando nella sua fase finale, con l’attivazione dell’esercizio ferroviario programmata per la metà di. A confermare le tempistiche è Andrea Borgia, parte della direzione investimenti di ReteItaliana, durante un recente annuncio riguardo i lavori in corso. Questa infrastruttura è di fondamentale importanza per migliorare la mobilità nella regione, non solo accorciando i tempi di percorrenza, ma anche aumentando l’accessibilità alle due città. Dettagli sull’opera infrastrutturale L’opera, del valore di 12 milioni di euro, prevede la creazione di unafermata situata nella località Santa Rufina, a circa tre chilometri dalla stazione centrale di Sulmona.

