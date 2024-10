Motta con cinque feriti denuncia il calendario

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-18 16:02:19 Giorni caldissimi per il calcio italiano! L’italo-brasiliano Thiagoallenatore della Juventus Torino che affronterà il duello questo sabato contro il lazio Senzadei suoi giocatori più importanti, infortunati, si è lamentato del numero di partite che ci sono in una stagione, anche se ha sottolineato che lamentarsi adesso non serve. “Ci sono troppe partite, ma lo sapevamo dall’inizio e oggi è inutile lamentarci. Se poi, al momento opportuno, potremo esprimere un’opinione, lo faremo per cambiare in meglio questa situazione”, ha dichiarato in una conferenza stampa. “Dare un giudizio adesso sarebbe farlo per niente, domani abbiamo una partita e tra due giorni ne avremo un’altra (Champions League). Restiamo in forma per affrontare tutte le partite nel migliore dei modi.