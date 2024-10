Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, anticipazioni del 21 ottobre: dal Gran Hermano arriva una nuova concorrente, Maica Benedicto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 21su Canale 5., nella puntata del 21scambio tra concorrenti con ilAl suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Dala GF: una vera e propria contaminazione tra i due reality che porterà a uno “scambio” di concorrenti. Questa sera, infatti, è pronta a varcare la Porta Rossa, modella edel reality iberico. Chi saranno, invece, i due concorrenti italiani che voleranno in cambio in Spagna? L’intensa storia di Lorenzo, che racconterà le difficoltà affrontate durante la crescita nella periferia di Milano. Per lui forti emozioni che culmineranno con l’arrivo della mamma Cristina.