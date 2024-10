Garzeno: test del Dna a tappeto per trovare il killer di Candido Montini. Come stanno andando (Di lunedì 21 ottobre 2024) Garzeno Garzeno, 21 ottobre 2024 – Proseguiranno in questi giorni i test per l’acquisizione del Dna a Garzeno, dove ormai la metà degli abitanti della piccola frazione di Catasco è stata sottoposta al tampone. È qui che un mese fa, il pomeriggio del 24 settembre, è stato ucciso a coltellate Candido Montini, 76 anni, ritrovato senza vita nella abitazione solo l’indomani mattina quando i compaesani sono andati a bussare alla sua porta preoccupati perché la sua bottega era ancora chiusa. Il corpo dell’anziano era a terra vicino al divano, straziato dalle coltellate che il suo assassino gli ha inferto con grande violenza al petto e all’addome, fino a quella letale inferta alla gola. La dinamica è forse l’unica cosa relativamente chiara in un omicidio ancora tutto da ricostruire. Ilgiorno.it - Garzeno: test del Dna a tappeto per trovare il killer di Candido Montini. Come stanno andando Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Proseguiranno in questi giorni iper l’acquisizione del Dna a, dove ormai la metà degli abitanti della piccola frazione di Catasco è stata sottoposta al tampone. È qui che un mese fa, il pomeriggio del 24 settembre, è stato ucciso a coltellate, 76 anni, ritrovato senza vita nella abitazione solo l’indomani mattina quando i compaesani sono andati a bussare alla sua porta preoccupati perché la sua bottega era ancora chiusa. Il corpo dell’anziano era a terra vicino al divano, straziato dalle coltellate che il suo assassino gli ha inferto con grande violenza al petto e all’addome, fino a quella letale inferta alla gola. La dinamica è forse l’unica cosa relativamente chiara in un omicidio ancora tutto da ricostruire.

