Eletto dalla camorra: 3 arresti, pure il sindaco di centrodestra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il clan della camorra fece eleggere due persone tra cui il sindaco: 3 arresti in provincia di Napoli, a Poggiomarino. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia partenopea a carico Eletto dalla camorra: 3 arresti, pure il sindaco di centrodestra L'Identità. Lidentita.it - Eletto dalla camorra: 3 arresti, pure il sindaco di centrodestra Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il clan dellafece eleggere due persone tra cui il: 3in provincia di Napoli, a Poggiomarino. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia partenopea a carico: 3ildiL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eletto dalla camorra : 3 arresti - c’è pure il sindaco di centrodestra - . Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia partenopea a carico […] The post Eletto dalla camorra: 3 arresti, c’è pure il sindaco di centrodestra appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Camorra fece eleggere sindaco - 3 arresti - I provvedimenti sono scattati su ordine del tribunale di Napoli e della Direzione distrettuale antimafia. 56 I carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato 3 persone residenti a PoggioMarino, in provincia di Napoli, gravemente indiziati di scambio elettorale politico-mafioso, con l'aggravante dell'elezione di due di loro, tra cui il sindaco. (Televideo.rai.it)

Camorra a Sant’Antimo - imprenditori costretti a pagare per lavorare : 4 arresti - . Camorra a Sant’Antimo, imprenditori costretti a pagare per lavorare: 4 arresti Quattro persone sono state arrestate, gravemente indiziate di estorsione e tentata estorsione, reati […] L'articolo Camorra a Sant’Antimo, imprenditori costretti a pagare per lavorare: 4 arresti sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)