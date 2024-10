Tpi.it - Black Site – La tana del lupo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– Ladel: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 21 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Ladeldiretto da Sophia Banks con Michelle Monaghan, Jason Clarke, Jai Courtney, Uli Latukefu, Phoenix Raei. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un gruppo di ufficiali con sede in un labirinto top secret deve combattere per la propria vita contro Hatchet, un brillante e famigerato detenuto di alto valore. Quando scappa, la sua misteriosa e mortale agenda ha conseguenze terribili e di vasta portata.