Aumento dei fondi per la sanità: il presidente del Veneto celebra la nuova proposta governativa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L'annuncio del presidente del Veneto, Luca Zaia, al Festival delle Regioni di Bari segna un passo significativo per la sanità della regione. Con un Aumento degli stanziamenti, il governo dimostra di voler rispondere alle esigenze sanitarie dei cittadini. Questi investimenti, secondo Zaia, sono fondamentali per garantire servizi di qualità e affrontare le sfide attuali legate al personale medico. Le cifre della sanità veneta Luca Zaia ha sottolineato che la Regione Veneto eroga annualmente 80 milioni di prestazioni sanitarie, un dato che evidenzia la dimensione dei servizi offerti. Questa cifra rappresenta un impegno importante per garantire accesso e qualità nelle cure.

