"Liam Payne può aver assunto di Cristal prima di morire": quali sono gli effetti della droga (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovi sviluppi stanno emergendo riguardo la tragica morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni dopo essere caduto dal balcone della sua stanza d'albergo a Buenos Aires. Secondo quanto riportato dai media americani TMZ e People, Payne avrebbe assunto "potenti Europa.today.it - "Liam Payne può aver assunto di Cristal prima di morire": quali sono gli effetti della droga Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovi sviluppi stanno emergendo riguardo la tragica morte di, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni dopo essere caduto dal balconesua stanza d'albergo a Buenos Aires. Secondo quanto riportato dai media americani TMZ e People,avrebbe"potenti

Robbie Williams in lacrime per la morte di Liam Payne : “Per grazia di Dio e/o pura fortuna - sono ancora qui” - La morte di Liam Payne, avvenuta mercoledì scorso a Buenos Aires, ha scosso il mondo della musica. Carne e ossa e immensamente sensibili”. L’autore di “Angels“, 50 anni, ha confessato di essere ancora in uno stato di “shock, tristezza e confusione” per la scomparsa di Liam, avvenuta a soli 31 anni dopo esser precipitato dal balcone di un hotel di Buenos Aires. (Ilfattoquotidiano.it)

Zayn Malik - dopo la morte di Liam Payne - posticipa il tour - I vostri biglietti rimarranno validi per le nuove date. Malik, la lettera d’addio a Payne “Liam, mi sono ritrovato a parlarti ad alta voce, sperando che tu potessi sentirmi. Spero che ovunque tu sia in questo momento tu stia bene e sia in pace e che tu sappia quanto sei amato. Ti amo fratello”. (Metropolitanmagazine.it)

Liam Payne sotto effetto di “potenti droghe” prima di morire : sospettato un dipendente dell’hotel - L'ex membro degli One Direction ha perso la vita cadendo dalla sua stanza d'hotel a Buenos Aires. Nel frattempo, continuano le indagini su chi potrebbe avergli procurato la sostanza: "Prove fanno pensare a un dipendente dell'hotel". Secondo i media americani, Liam Payne avrebbe assunto "potenti droghe" che causano allucinazioni prima di morire. (Fanpage.it)