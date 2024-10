Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: 175 millimetri di pioggia in poche ore mettono in ginocchio i Comuni (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In Emilia-Romagna, il maltempo ha provocato gravi problemi a seguito di intense precipitazioni. In sole poche ore, sono caduti 175 millimetri di pioggia, con diversi affluenti del Reno che hanno superato la soglia di allerta, portando a situazioni di tracimazione. La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha segnalato delle criticità rilevanti che interessano ben 13 Comuni, con il focus che si sposta dalla pianura alle zone collinari. L’intensità delle precipitazioni e il loro impatto Le precipitazioni atmosferiche che hanno colpito l’Emilia-Romagna sono state particolarmente intense e concentrate, creando rischi significativi per l’infrastruttura locale e la sicurezza dei cittadini. Gaeta.it - Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: 175 millimetri di pioggia in poche ore mettono in ginocchio i Comuni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In, ilha provocato gravi problemi a seguito di intense precipitazioni. In soleore, sono caduti 175di, con diversi affluenti del Reno che hanno superato la soglia di allerta, portando a situazioni di tracimazione. La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha segnalato delle criticità rilevanti che interessano ben 13, con il focus che si sposta dalla pianura alle zone collinari. L’intensità delle precipitazioni e il loro impatto Le precipitazioni atmosferiche che hanno colpito l’sono state particolarmente intense e concentrate, creando rischi significativi per l’infrastruttura locale e la sicurezza dei cittadini.

Maltempo in Emilia-Romagna - un morto in provincia di Bologna - A Bologna esonda il Ravone: l’allarme del sindaco Lepore A Bologna, dove è esondato il torrente Ravone, il sindaco Matteo Lepore sui social ha invitato tutti i cittadini di via Saffi e zona Ravone a salire immediatamente ai piani alti e restare a casa col telefono. Oggi allerta arancione in cinque regioni, gialla in 13 Sulla base delle previsioni disponibili, è stata valutata per la giornata di ... (Lettera43.it)

Maltempo a Reggio Emilia - allagamenti ed evacuazioni : salvati tre bambini a Bagnolo - Chiuso il ponte di Sorbolo che collega nella Bassa le province di Reggio e di Parma. La chiusura è avvenuta attorno alle 5,20 su decisione della Provincia e del Comune di Brescello. Le abbondanti piogge cadute nella notte hanno gonfiato l'Enza, affluente del Po, che ha superato soglia rossa 3 (all'idrometro di Sorbolo è ad oltre 11 metri). (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in Italia - allerta rossa in Emilia-Romagna - Toscana e Sicilia. Un morto nel Bolognese - Lo ha detto la presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, invitando i residenti a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne che ora risulterebbe disperso. Sospesa la circolazione ferroviaria. (Tpi.it)