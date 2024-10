Serie A2 maschile: Brindisi attende il Circolo della Stampa di Torino (Di sabato 19 ottobre 2024) Brindisi - Domenica 20 ottobre, i campi del Circolo Tennis Brindisi saranno teatro di un emozionante incontro di tennis valido per il campionato a squadre di Serie A2 maschile. La squadra di casa del Ct Brindisi si confronterà con il prestigioso Circolo della Stampa di Torino in una sfida che Brindisireport.it - Serie A2 maschile: Brindisi attende il Circolo della Stampa di Torino Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)- Domenica 20 ottobre, i campi delTennissaranno teatro di un emozionante incontro di tennis valido per il campionato a squadre diA2. La squadra di casa del CtÂsi confronterà con il prestigiosodiin una sfida che

Serie D - Brindisi-Costa d'Amalfi : la designazione arbitrale - . 00) e valida per la settima giornata del campionato di serie D girone H, sarà il signor Matteo Maria Giallorenzo della sezione di Sulmona. Gli assistenti. A dirigere la gara Brindisi FC - Costa d'Amalfi FC, in programma domenica 20 ottobre allo stadio comunale "Franco Fanuzzi" di Brindisi (ore 15. (Brindisireport.it)

Serie A2 - in vendita i biglietti per il derby New Basket Brindisi - Nardò - BRINDISI - Dopo la prima vittoria stagionale, ottenuta tra gli applausi convincenti e fragorosi del caloroso pubblico presente al PalaPentassuglia, la Valtur Brindisi si proietta ai prossimi impegni di campionato con rinnovato entusiasmo. Il calendario propone un nuovo doppio turno esterno, con... (Brindisireport.it)

Serie D : il Casarano non sbaglia con il Brindisi - riparte il Nardò. Ugento sconfitto - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella sesta giornata del campionato di Serie D, girone H, 2024/2025. Casarano-Brindisi 3-1 [Saraniti (C) al 40', Perez (C) al 48', Logoluso (C) su rigore al 52', Marcheggiani (B) al 76'] Costa d'Amalfi-Nardò 0-2 [Correnti al 12'... (Today.it)