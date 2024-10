New Zealand Burling | Speciale vincere l’America’s Cup per tre volte di fila

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Abbiamo avuto una partenza relativamente uniforme, loro erano piuttosto vicini, quindi abbiamo deciso di virare a destra. Sono davvero contento del modo in cui abbiamo continuato a migliorare durante la settimana, la barca è stata performante oggi e c’è stato un vero lavoro di squadra”. Lo ha detto Peter, skipper dell’Emirates Team New, dopo la vittoria dei ‘Kiwi’ in America’s Cup grazie al 7-2 contro Ineos Britannia. “Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato – ha aggiunto -.Cup è uno dei trofei sportivi più difficili daal mondo. Servono tante parti che si uniscono per far funzionare tutto e ora che ci siamo riusciti per trediè incredibilmente”. Belle parole per gli avversari: “Tutto il merito va a Ben (Ainslie, ndr) e INEOS Britannia, penso che abbiano organizzato una sfida incredibile.