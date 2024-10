La Volta Buona, gli ospiti da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) La Volta Buona, tutti gli ospiti da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre. Ecco le anticipazioni Su Rai 1 da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre va in onda un nuovo appuntamento settimanale con La Volta Buona, tutti i giorni dalle 14.00 alle 16.00. Tanti gli ospiti che, come sempre, si accomoderanno nel salotto di Caterina. Al centro della puntata di lunedì 21 ottobre, un focus su Ballando con le stelle, con il commento in studio insieme a Rossella Erra, Guillermo Mariotto, Rosanna Lambertucci, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. A seguire, l’intervista ad Andrea Delogu, al debutto alla conduzione su Rai 2 de La Porta Magica, e Giusi Battaglia, in libreria con Sicilia Acqua e Farina. 361magazine.com - La Volta Buona, gli ospiti da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024) La, tutti glida21 a25. Ecco le anticipazioni Su Rai 1 da21 a25va in onda un nuovo appuntamento settimanale con La, tutti i giorni dalle 14.00 alle 16.00. Tanti gliche, come sempre, si accomoderanno nel salotto di Caterina. Al centro della puntata di21, un focus su Ballando con le stelle, con il commento in studio insieme a Rossella Erra, Guillermo Mariotto, Rosanna Lambertucci, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. A seguire, l’intervista ad Andrea Delogu, al debutto alla conduzione su Rai 2 de La Porta Magica, e Giusi Battaglia, in libreria con Sicilia Acqua e Farina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaffe a La Volta Buona - ospite esagera sulla Marini ma è in diretta : “Sembra la strega di Biancaneve” - La gaffe a La Volta Buona su Valeria Marini L'articolo Gaffe a La Volta Buona, ospite esagera sulla Marini ma è in diretta: “Sembra la strega di Biancaneve” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Caterina Balivo a rischio 'sostituzione' : ecco chi potrebbe condurre 'La Volta Buona' - Tremano le fondamenta del programma 'La Volta Buona', attualmente condotto da Caterina Balivo, la nota conduttrice originaria di Aversa. Secondo recenti indiscrezioni ci sarebbero voci riguardo a una possibile sostituzione della Balivo, che potrebbe lasciare il timone della trasmissione... (Casertanews.it)

Gaffe a La Volta Buona : "Valeria Marini sembra la strega di Biancaneve" - imbarazzo per Caterina Balivo - Caterina Balivo, per ricordare il grande Mike, ha mandato in onda alcune clip …. Un commento fuori onda ha messo in imbarazzo la conduttrice del programma di Rai 1: l'autrice della gaffe è una celebre campionessa di Rischiatutto. La Rai, in questi giorni, sta celebrando il centenario della nascita di Mike Bongiorno, il popolare conduttore televisivo nato a New York il 26 maggio 1924. (Movieplayer.it)